FDA приостановило программу тестирования коронавируса Билла Гейтса

https://static.news.ru/photo/8f823f84-9733-11ea-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приостановило программу тестирования на коронавирус SCAN, которую продвигали миллиардер Билл Гейтс и представители здравоохранения Сиэтла.

Мы были уведомлены о том, что для выдачи результатов самосборных испытаний требуется отдельное федеральное разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA). У нас не вызывает никаких опасений в отношении безопасности и точности теста SCAN, но мы попросили приостановить тестирование, пока не получим требуемое дополнительное разрешение, — привели сообщение FDA на портале The Hill.

Отмечается, что программа тестирования отправляла тестовые наборы в дома людей, как здоровых, так и инфицированных, для оперативного тестирования населения.

За короткий срок благодаря SCAN удалось протестировать более тысячи людей и увеличить верные данные о количестве заражённых коронавирусом, сообщает The Hill.

Как писал NEWS.ru ранее, российский режиссёр Никита Михалков уверен, что миллиардер Билл Гейтс намерен чипировать человечество. По его мнению, Билл Гейтс разрабатывает вакцину от коронавируса, чтобы сократить население планеты.