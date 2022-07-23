ФБР заподозрило Huawei в краже секретных данных о ядерном арсенале США

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

ФБР подозревает китайского технологического гиганта Huawei в краже секретной информации об американском ядерном арсенале для властей КНР. По данным CNN, расследование в отношение компании началось во время президентства Барака Обамы. Расследование было настолько секретным, что о нем долгое время не знали представители других ведомств Соединенных Штатов.

Неясно, определило ли разведывательное сообщество (США. — NEWS.ru), действительно ли какие-либо данные были перехвачены и отправлены обратно в Пекин с этих вышек. Источники, знакомые с проблемой, говорят, что с технической точки зрения невероятно сложно доказать, что тот или иной пакет данных был украден и отправлен за границу, — сказано в сообщении.

Одним из самых тревожных фактов, подтверждающих возможный шпионаж Huawei, стало наличие китайского оборудования, установленного на вышках сотовой связи вблизи военных баз США на западном направлении. CNN, ссылаясь на источники в ФБР, сообщает, что с помощью техники китайцы могли перехватывать сообщения Минобороны и Стратегического командования США, члены которого отвечают за ядерный арсенал.

Ранее сообщалось, что власти США считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности страны. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе корпорации напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, Huawei и ZTE обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.