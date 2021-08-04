ФБР сообщило подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

Федеральное бюро расследований рассказало о том, что напавший накануне на офицера охраны Пентагона злоумышленник был вооружён ножом. Он отобрал оружие у полицейского, после чего покончил с собой. Сообщение вашингтонского офиса ФБР размещено в Twitter.

По имеющимся данным, накануне утром мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, возле здания американского Министерства обороны. Нападавший имел при себе нож, которым он серьёзно ранил офицера Джорджа Гонсалеса. Позже пострадавший скончался.

После этого нападавший покончил с собой.

Кроме того, ФБР сообщает, что в ходе инцидента пострадал прохожий. С огнестрельным ранением он был госпитализирован, но вскоре отпущен, поскольку ранение не представляло угрозы для жизни.

Удалось установить личность нападавшего. Это 27-летний житель штата Джорджия. Расследование происшествия продолжается.

По данным СМИ, злоумышленник имел криминальное прошлое: несколько месяцев назад его обвинили в избиении полицейского и угрозах, связанных с терроризмом.

3 августа СМИ сообщили о том, что неизвестные открыли огонь возле Пентагона. Здание временно перевели на осадное положение.