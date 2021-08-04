ФБР сообщило подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

Федеральное бюро расследований рассказало о том, что напавший накануне на офицера охраны Пентагона злоумышленник был вооружён ножом. Он отобрал оружие у полицейского, после чего покончил с собой. Сообщение вашингтонского офиса ФБР размещено в Twitter.
По имеющимся данным, накануне утром мужчина
После этого нападавший покончил с собой.
Кроме того, ФБР сообщает, что в ходе инцидента пострадал прохожий. С огнестрельным ранением он был госпитализирован, но вскоре отпущен, поскольку ранение не представляло угрозы для жизни.
Удалось установить личность нападавшего. Это 27-летний житель штата Джорджия. Расследование происшествия продолжается.
По данным СМИ, злоумышленник имел криминальное прошлое: несколько месяцев назад его обвинили в избиении полицейского и угрозах, связанных с терроризмом.
3 августа СМИ сообщили о том, что неизвестные открыли огонь возле Пентагона. Здание временно перевели на осадное положение.