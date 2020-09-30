ФБР опубликовало фильм о методах иностранных разведок в соцсетях

https://static.news.ru/photo/50c9719a-03a3-11eb-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Global Look Press

В США вышел короткометражный фильм об угрозах безопасности членов правительства от действий иностранных разведок в социальных сетях. Картина была подготовлена совместно Федеральным бюро расследований (ФБР) и Национальным центром контрразведки и безопасности (NCSC).

ФБР и NCSC сообщили, что цель картины состоит в информировании американского общества относительно методов, которые использует разведка предполагаемого противника для обмана и вербовки представителей истеблишмента и чиновников, сообщает ТАСС.

Используя профессиональные социальные сети и другие платформы, иностранные разведслужбы и другие враждебно настроенные субъекты часто выдают себя в интернете за специалистов по подбору персонала, заинтересованных работодателей, людей с общими интересами, — утверждается в сообщении двух ведомств.

26-минутный фильм под названием Nevernight Connection уже вышел на сайте ФБР. В картине рассказана история бывшего сотрудника ЦРУ США Кевина Мэллори, осуждённого на 20 лет тюрьмы за сотрудничество с разведкой КНР..

Как сообщал NEWS.ru, 17 сентября директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году. В то же время он был вынужден признать, что попыток добраться до «инфраструктуры выборов в киберпространстве» пока всё-таки не наблюдается.

ФБР постоянно подозревает Россию и Китай в попытках электронного взлома различных американских государственных институтов. Так, в разгар пандемии COVID-19 в мире, в апреле 2020 года, ФБР США сообщило, что хакеры проникли в базы ведомств, исследующих коронавирус.