Facebook начнёт премьерные показы музыкальных клипов в США

https://static.news.ru/photo/40f121d6-d3d4-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook подписала контракты с несколькими звукозаписывающими корпорациями. Документы дают социальной сети право размещать на своих ресурсах лицензионные музыкальные клипы.

Соглашения удалось подписать с Sony Music, Warner Music, Universal Music, Merlin, BMG, Kobalt и другими. Договоры позволят уже в ближайшие несколько дней загрузить первые официальные видео исполнителей для американских юзеров, говорится на официальном сайте Facebook. Разработчик добавил, что соцсеть также получила право на премьерные показы клипов.

Facebook уже обладает правом на воспроизведение аудиозаписей, однако музыкальные ролики сайт до сих пор показывать не имел право. Профильные издания отмечают, что подписанные договоры помогут Facebook конкурировать c YouTube, принадлежащим корпорации Google.

Компанию Facebook основал 4 февраля 2004 года американец Марк Цукерберг и три его сокурсника во время учёбы в Гарвардском университете (США). По статистике, минимум один раз в месяц сервисами Facebook пользуются свыше 2,7 млрд человек в мире. Список включает соцсеть Instagram, а также приложения для обмена сообщений WhatsApp и Messenger.

Ранее NEWS.ru писал, что главы компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи провели около шести часов, выступая перед членами Палаты представителей Конгресса США на слушаниях по делу о нарушениях антимонопольного законодательства.

Председатель комитета по демократической политике Дэвид Чичиллине заявил, что техногиганты используют своё доминирующее положение на рынке, «выбирая победителей и проигравших».