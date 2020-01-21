Страны Европейского союза могут потерять порядка $11 миллиардов из-за заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
Это, возможно, обойдётся Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай, — говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.
Эксперты считают, что сделка сильно коснётся Германии, особенно в сфере самолётов и автомобилей.
Первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли.
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