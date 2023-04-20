«Это безумие»: в США оценили противостояние с Россией и Китаем NYT: в США не знают, как противостоять имеющим ядерное оружие России и Китаю

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Вашингтона противостоять России и Китаю осложняется наличием у Москвы и Пекина ядерного оружия, заявили обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли. По их данным, власти США не знают, что предпринимать в сложившейся ситуации.

Мы не знаем, что делать, — подчеркнул бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский.

Журналисты указали на недавно озвученное намерение Китая «расширить свой ядерный потенциал», что может изменить баланс сил на международной арене.

На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение китайского арсенала совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала <...>, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам, — отметили авторы публикации.

Они уточнили, что не все в Вашингтоне разделяют такое предложение. Многие говорят о нем, как о «чрезмерной реакции». В частности, такого мнения придерживается профессор Гарварда Мэтью Банн.

Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие, — сказал он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил,что Китай к 2035 году будет иметь порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. В этой связи НАТО следует готовиться к «более опасному и конкурентному» миропорядку уже в ближайшем будущем, считает он. При этом в Вашигтоне уже заявляли, что к 2035 году Пекин намеревается увеличить свой ядерный потенциал примерно в четыре раза, сократив таким образом отставание от США.