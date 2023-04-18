«Опасный миропорядок»: Столтенберг предупредил о росте ядерной угрозы Китая Столтенберг: Китай к 2035 году будет иметь 1,5 тысячи ядерных боеголовок

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Китай к 2035 году будет иметь порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. В этой связи НАТО следует готовиться к «более опасному и конкурентному» миропорядку уже в ближайшем будущем. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал без какой-либо прозрачности в отношении своих возможностей. <...> В долгосрочной перспективе нам необходимо переосмыслить и адаптировать наш подход к более опасному и конкурентному миру. А это означает взаимодействие с Китаем, который, по оценкам, будет иметь 1,5 тысячи боеголовок к 2035 году, — сказал генсек НАТО.

По данным Пентагона, в конце ноября 2022 года Китай имел в своем запасе порядка 400 ядерных боеголовок. При этом в Вашигтоне уже заявляли, что к 2035 году Пекин намеревается увеличить свой ядерный потенциал примерно в четыре раза, сократив таким образом отставание от США. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщал о наличии у Штатов к началу 2022 года 5428 ядерных боеголовок. Из них были разверунты 1744 единицы.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Альянса должны передать Киеву «еще больше» оружия, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи. Речь идет также о боеприпасах, уточнил он.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил,что страны G7 «бесконечно лицемерят» и врут «своим и чужим», заявляя, что РФ распространяет дезинформацию по Украине. Политик указал, что «Группа семи» требует от Москвы гарантий неприменения ядерного оружия, но, по сути, «намекает на будущий конфликт России с НАТО».