«Вот же лживые твари»: Медведев ответил G7 на заявление о ядерной войне Зампред Совбеза Медведев упрекнул G7 во лжи в ответ на заявление о ядерной войне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Страны G7 «бесконечно лицемерят» и врут «своим и чужим», заявляя, что РФ распространяет дезинформацию по Украине, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Политик указал, что «Группа семи» требует от Москвы гарантий неприменения ядерного оружия, но по сути «намекает на будущий конфликт России с НАТО».

Министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. А это странное существо [госсекретарь США Энтони] Блинкен выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки — свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом не упомянув свою страну, которая это преступление и совершила. Вот же лживые твари, — написал Медведев.

Зампред Совбеза указал, что США применяют ядерное оружие, но не раскаиваются в этом. По словам Медведева, вместо этого американские власти «бесконечно лицемерят», обвиняя Россию в «ложной информации» по Украине, требуя от Москвы гарантий по ядерному оружию.

И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор! — заключил Медведев.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси сообщил по итогам встречи с коллегами по «семерке», что страны договорились продолжать вводить санкции против России и помогать Украине. Также главы МИД G7 призвали Москву продлить зерновую сделку на неограниченный срок. Кроме того, в совместном заявлении главы дипведомств G7 раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения поддержки» своих действий на Украине.