Страны G7 осудили Россию за дезинформацию по Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении

Главы МИД стран G7 раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения» поддержки политики государства в отношении Украины, сделав соответствующее совместное заявление по итогам встречи в Японии. Оно опубликовано на сайте МИД Японии. Главы МИД G7 выразили озабоченность в связи с «растущими угрозами» в отношении их стран, экономик и обществ. Министры заявили, что эти угрозы представляют собой «иностранное вмешательство», включающее в себя дезинформацию, «нацеленную на прерывание демократических процессов».

Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки ее действий на Украине, — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил по итогам встречи с коллегами по «семерке», что представители стран «Группы семи» подтвердили намерение продолжать санкционное давление на Россию и оказывать поддержку Украине. В своем совместном заявлении страны G7 также призвали российское руководство немедленно и без каких-либо условий вывести свои войска с Украины.