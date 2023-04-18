Страны G7 договорились «дожимать» Россию Глава МИД Японии: G7 продолжит вводить жесткие санкции против РФ и поддерживать Украину

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Японии подтвердили намерение продолжить внедрять жесткие санкции в отношении России и поддерживать Украину. Об этом заявил глава японского дипведомства Ёсимаса Хаяси. Его слова приводит РИА Новости.

Мы смогли провести обстоятельный обмен мнениями по различным международным вопросам. В частности, относительно ситуации на Украине, мы подтвердили намерение продолжать жесткие антироссийские санкции и поддержку Украины, — сказал дипломат.

Кроме того, в совместном заявлении главы МИД G7 выступили с осуждением России «в самых жестких выражениях». Они призвали власти страны немедленно и без каких-либо условий вывести российские силы и оборудование из Украины.

Также в заявлении говорится, что страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Встреча глав МИД стран «Большой семерки» прошла 16–18 апреля в японской Каруидзаве под председательством Японии.

Саммит лидеров стран G7 запланирован на 19–21 мая, он пройдет в Хиросиме.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов заявил, что горизонт решений об усилении санкций в отношении России у Запада сузился, поэтому недружественные государства займутся ограничениями против стран, которые сотрудничают с Москвой. По его словам, основной санкционный удар может быть нацелен на страны-посредники, через которые российские структуры проводят свои транзакции. Особое внимание Запад уделяет параллельному импорту и системе платежей, созданной за прошедший год ЦБ РФ и другими банками.