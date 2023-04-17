Экономист предрек изменение характера антироссийских санкций Запада Экономист Адамидов: Запад исчерпал антироссийские решения и будет давить на третьи страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Красная площадь в Москве

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» на встрече в Японии договорились об усилении антироссийских санкций. Однако, как отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономист Дмитрий Адамидов, горизонт таких решений у Запада сузился, поэтому недружественные государства займутся ограничениями против стран, которые сотрудничают с Россией.

Вторичные санкции могут представлять для России проблему в том случае, если они будут директивно направлены против тех моделей взаимодействия, которые Москва выстроила в течение 2022 года, — высказал мнение Адамидов.

По его словам, основной санкционный удар может быть нацелен на страны-посредники, через которые российские структуры проводят свои транзакции. Особое внимание Запад уделяет параллельному импорту и системе платежей, созданной за прошедший год ЦБ РФ и другими банками.

Сложно говорить, насколько вторичные санкции окажутся масштабными и серьезными. По большому счету все посредники, с которыми работает Россия, не имеют отношения к правовому пространству G7, — резюмирует Адамидов.

В то же время, как отметил эксперт, вторичные санкции уже привели к негативным решениям банков Турции, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и ряда других государств. Серьезных проблем это не создало, но Москва не должна недооценивать угрозы, предупредил экономист.

Резюмируя, аналитик выразил уверенность, что Запад не сможет разрушить российскую торговлю, но продолжит вставлять ей палки в колеса. При этом эффективность новых санкций вызывает большие сомнения, так как индийские, арабские и китайские компании продолжат сотрудничать с Россией и зарабатывать на этом огромные прибыли.

Ранее Германия потребовала введения санкций Евросоюза против гражданской ядерной энергетики России. Однако предложение было заблокировано несколькими странами.