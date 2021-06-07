«Ещё о-го-го»: Байдена высмеяли за показательный заезд на велосипеде

Фото: joebiden/facebook.com

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена передумали приглашать на встречу с главой государства украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что эти переговоры могли бы состояться перед саммитом с участием Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на информированный источник в администрации президента США.

Собеседник журналистов также назвал причину отсрочки встречи Байдена и Зеленского. Она заключается в смене руководства «Нафтогаза». В Белом доме обеспокоены тем, что этот шаг ведёт к отказу Зеленского от усилий...