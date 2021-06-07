«Ещё о-го-го»: Байдена высмеяли за показательный заезд на велосипеде

Президент США Джо Байден в день рождения своей супруги прокатился на велосипеде. Политик решил устроить показательный заезд. Проезжая мимо журналистов, глава Белого дома помахал им радостно рукой. Российская телеведущая Ольга Скабеева сразу же высмеяла американца, пишет «Царьград».
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Как прокомментировала заезд журналистка Ольга Скабеева, пиарщики хотели показать, что американский лидер «ещё о-го-го».
Пиарщики Байдена пытаются убедить американцев, что он ещё о-го-го! На этот раз деда посадили на велосипед, — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 78-летний Байден несколько раз споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта, из-за сильного ветра. Как рассказала представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, инцидент никак не связан со здоровьем американского лидера, Байден чувствует себя прекрасно.