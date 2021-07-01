Бывшая девушка Мэрилина Мэнсона назвала его самым страшным монстром в мире

Ещё одна бывшая девушка американского музыканта и шоумена Мэрилина Мэнсона — модель Эшли Морган Смитлайн — обвинила его в сексуальном насилии и подала в суд соответствующий иск. Она назвала артиста «самым страшным монстром в мире». По её словам, экс-кавалер издевался над ней «психически и физически», передаёт телеканал ABC.

Роман Смитлайн и Мэнсона начался в 2010-м. Девушка заявила , что певец часто заставлял заниматься с ним сексом и вёл себя крайне грубо. Однажды Мэнсон якобы её связал, пока та спала, а потом насиловал.

Эшли Морган подчеркнула, что мужчина резал её тело ножом, но уйти от него она боялась. Женщина добавила, что рокер принуждал смотреть фильмы и видео со сценами самоубийства и детской порнографией, передаёт журнал People.

Представители Мэнсона все обвинения отвергли. По словам пресс-секретаря музыканта, отношения певца со Смитлайн продлились меньше недели в 2010-м и с тех пор музыкант не видел модель. Всего о сексуальном насилии и абьюзе со стороны Мэнсона заявляли свыше 10 женщин. Среди них актриса Эван Рейчел Вуд, которая была помолвлена с ним.

Мэнсон — бессменный лидер группы Marilyn Manson. Его настоящее имя — Брайан Уорнер. Псевдоним придуман после сложения имён двух знаковых фигур в истории США — Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

Ранее сообщалось, что Мэрилин Мэнсон сдастся полиции после обвинений в нападении на человека в 2019-м. По данным стражей порядка, коллеги в штате Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест рокера по подозрению в избиении видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019-м. Согласно законам штата, музыканту грозит штраф до $2 тысяч или тюремное заключение сроком до одного года. На данный момент представители артиста не комментировали инцидент.