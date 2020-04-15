США

Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США

16:27, 15 апреля 2020

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.

В кризисный момент как никогда важно, чтобы следующий глава государства «восстановил веру американцев в хорошее, эффективное правительство», подчеркнула политик. Она призвала население помочь Байдену, перечислив деньги для его предвыборной кампании.

Сама Уоррен вышла из президентской гонки в начале марта. Решение она приняла после получения недостаточного количества голосов делегатов по итогам праймериз.

Ранее Джозеф Байден заручился поддержкой бывшего лидера Соединённых Штатов Барака Обамы, писал NEWS.RU.

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