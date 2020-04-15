Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США

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Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.

В кризисный момент как никогда важно, чтобы следующий глава государства «восстановил веру американцев в хорошее, эффективное правительство», подчеркнула политик. Она призвала население помочь Байдену, перечислив деньги для его предвыборной кампании.

In this moment of crisis, itâs more important than ever that the next president restores Americansâ faith in good, effective governmentâand Iâve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, Iâm proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee — Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020

Сама Уоррен вышла из президентской гонки в начале марта. Решение она приняла после получения недостаточного количества голосов делегатов по итогам праймериз.

Ранее Джозеф Байден заручился поддержкой бывшего лидера Соединённых Штатов Барака Обамы, писал NEWS.RU.