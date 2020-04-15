Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.
В кризисный момент как никогда важно, чтобы следующий глава государства «восстановил веру американцев в хорошее, эффективное правительство», подчеркнула политик. Она призвала население помочь Байдену, перечислив деньги для его предвыборной кампании.
In this moment of crisis, itâs more important than ever that the next president restores Americansâ faith in good, effective governmentâand Iâve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, Iâm proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee