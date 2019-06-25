https://static.news.ru/photo/93d8b756-97a3-11e9-ac2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diedra Laird/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сан-Франциско стал первым американским городом, где ввели запрет на все виды электронных сигарет. Об этом сообщается на сайте городского совета.

В документе говорится о том, что в Сан-Франциско «никто не должен продавать или распространять электронные сигареты людям». За нарушение нового закона предусмотрен административный штраф до $1 тыс.

Отмечается, что в прошлом году в Сан-Франциско запретили продажу ароматизированного табака. При этом в городе легализована марихуана.

Как писал News.ru, учёные из Швейцарии нашли в электронных сигаретах IQOS токсичное вещество изоцианат. При длительном контакте оно вызывает сыпь, покраснение и другие проблемы со здоровьем.