Эксплуатацию МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы НАСА сообщило о поддержке продления эксплуатации МКС после 2024 года странами-участницами

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Все страны - участницы программы Международной космической станции (МКС) выразили поддержку продления ее эксплуатации после 2024 года, сообщает Национальное управление по аэронавтике США (НАСА) на своем веб-сайте. Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны Европейского космического агентства (ESA) заявили о поддержке работы станции до 2030 года.

В свою очередь Россия подтвердила свою готовность поддержать продление использования МКС лишь до 2028 года.

Ранее МКС уклонилась от космического мусора. Это произошло 6 марта 2023 года. В результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км, заявил российский космонавт Дмитрий Петелин. Петелин уточнил, что МКС могла сблизиться с космическим мусором около 18:00 мск, если бы не была проведена коррекция орбиты при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда».

Ранее Москва и Пекин ​​договорились о совместном создании Международной научной лунной станции, которая будет развернута в два этапа с 2025 по 2035 годы, после чего начнется ее эксплуатация. Станция будет состоять из исследовательского, энергетического, взлетно-посадочного, орбитального и экспериментального модулей, а также командного центра, передающего спутника, телекоммуникационной станции и модулей для верификации технологий и наблюдения.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек на МКС. Он отметил, что хотел бы видеть равное количество мужчин и женщин в отряде.