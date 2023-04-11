Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде Космонавт Кононенко пожаловался, что в российском отряде космонавтов не хватает девушек

Фото: roscosmos_gk/t.me

Российский космонавт Олег Кононенко выразил обеспокоенность из-за нехватки женщин в космическом отряде, передает РИА Новости. Он отметил, что хотелось бы видеть равное количество мужчин и женщин в отряде.

При каждом отборе, по словам Кононенко, обсуждается требование о равном количестве мужчин и женщин в составе, однако в итоге проходят «одни парни».

На данный момент Анна Кикина является единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Она совершила полет на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Кикина стала первым российским космонавтом, побывавшим на борту корабля Crew Dragon.

Анна Кикина находилась на МКС в составе группы вместе с Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым. Она стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября.

Выход Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю, ранее показали в прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился на площадке в Мексиканском заливе.