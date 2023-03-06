МКС уклонилась от космического мусора

Фото: roscosmos

Международная космическая станция

Международная космическая станция уклонилась от космического мусора 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина. В результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км.

Петелин уточнил, что МКС могла сблизиться с космическим мусором около 18:00 мск, если бы не была проведена коррекция орбиты при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда».

Ранее двигатели корабля уже помогли в корректировке орбиты станции для подготовки к возвращению «Союза МС-22» с неисправной системой охлаждения.

Недавно корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-6 успешно пристыковался к МКС. Экипаж состоит из космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, американских астронавтов Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.

Инженер NASA Джон Пози заявил, что МКС — это партнерство, в котором участвуют различные страны, включая Россию, представители агентств регулярно собираются, чтобы обменяться информацией о ситуации на борту космических кораблей.