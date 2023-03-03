Корабль Crew Dragon доставил российского космонавта на МКС Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Фото: Роскосмос

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев прибыл на МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX, пристыковался к Международной космической станции. NASA ведет прямую трансляцию. На борту — российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Есть подтверждение успешной стыковки, — сказала ведущая трансляции.

Стыковка проходит в автономном режиме, касание корабля с МКС произошло в 9.40 мск. Примерно через полтора часа члены экипажа смогут перейти на борт станции.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 2 марта в 8:34 мск. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС в рамках контракта с NASA.

Предыдущий запуск, который был запланирован на 28 февраля, был отменен из-за погодных условий и технической проблемы, обнаруженной за несколько минут до запуска.