США и Россия обсуждают безопасность в космосе Инженер NASA Пози: США и Россия регулярно обсуждают безопасность космических кораблей

Сотрудники космических агентств США и России регулярно встречаются, чтобы обсуждать безопасность космических аппаратов и меры для ее обеспечения. Об этом в интервью для РИА Новости заявил инженер NASA Джон Пози, который занимается подготовкой к запуску Crew Dragon.

Пози отметил, что Международная космическая станция — это партнерство, в котором участвуют различные страны, включая Россию. Он также сообщил, что представители агентств регулярно собираются, чтобы обменяться информацией о ситуации на борту космических кораблей, обсудить существующие риски и другие вопросы.

Встречи с членами сообщества МКС проводятся регулярно и становятся еще более частыми в период приближения ракетных запусков, подчеркнул Пози.

Недавно Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-6 успешно пристыковался к МКС. Экипаж состоит из космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, американских астронавтов Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 2 марта в 08:34 мск. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС в рамках контракта с NASA.

Предыдущий запуск, который был запланирован на 28 февраля, был отменен из-за погодных условий и технической проблемы, обнаруженной за несколько минут до запуска.