31 марта 2026 в 11:03

Экспертиза не подтвердила, что Кирка убили из винтовки подозреваемого

ATF не подтвердило причастность Робинсона к убийству Кирка

Тайлер Джеймс Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Фото: Utah Governor's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эксперты Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США (ATF) не смогли подтвердить, что смертельная пуля была выпущена из оружия Тайлера Джеймса Робинсона, сообщил канал ABC4 со ссылкой на его адвокатов. Отмечается, что американца подозревают в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Защита указала, что ведомство не установило связь между пулей, извлеченной при вскрытии, и винтовкой, связанной с Робинсоном. При этом полный отчет ATF адвокатам пока не предоставлен. Кроме того, сторона защиты сообщила, что получила около 20 тыс. файлов, включая более 700 часов видеозаписей, и попросила суд предоставить дополнительное время на изучение материалов дела.

Ранее сообщалось, что вдова Кирка Эрика намерена добиться избрания вице-президента США главой государства. На конференции Turning Point USA она сообщила, что сосредоточена на задачах на 2026 и 2028 годы.

До этого Тайлер Робинсон впервые с момента ареста лично выступил в суде в штате Юта. 22-летний обвиняемый внешне выглядел спокойно, а также улыбался, переговариваясь с адвокатами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омич насильно удерживал подростка и стриг его
В Госдуме рассказали об изменениях в законе против сталкеров
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

