Экспертиза не подтвердила, что Кирка убили из винтовки подозреваемого ATF не подтвердило причастность Робинсона к убийству Кирка

Эксперты Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США (ATF) не смогли подтвердить, что смертельная пуля была выпущена из оружия Тайлера Джеймса Робинсона, сообщил канал ABC4 со ссылкой на его адвокатов. Отмечается, что американца подозревают в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Защита указала, что ведомство не установило связь между пулей, извлеченной при вскрытии, и винтовкой, связанной с Робинсоном. При этом полный отчет ATF адвокатам пока не предоставлен. Кроме того, сторона защиты сообщила, что получила около 20 тыс. файлов, включая более 700 часов видеозаписей, и попросила суд предоставить дополнительное время на изучение материалов дела.

Ранее сообщалось, что вдова Кирка Эрика намерена добиться избрания вице-президента США главой государства. На конференции Turning Point USA она сообщила, что сосредоточена на задачах на 2026 и 2028 годы.

До этого Тайлер Робинсон впервые с момента ареста лично выступил в суде в штате Юта. 22-летний обвиняемый внешне выглядел спокойно, а также улыбался, переговариваясь с адвокатами.