Эксперт оценил шансы республиканцев устроить импичмент Байдену

Требование республиканцев отправить в отставку президента Джо Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле — это элемент внутренней борьбы за власть. Такое мнение в интервью «ПолитЭксперту» высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Как отметил специалист, в США республиканцы поменялись местами с демократами и теперь они будут осуждать каждое действие Байдена, обвиняя его во «всех смертных грехах». Блохин считает, что в данном случае обвинять надо не нынешнего главу Белого дома, а администрацию Джорджа Буша — младшего, которая эту «кашу заварила», а теперь всем последующим администрациям приходится её расхлёбывать.

Американист подчеркнул, что своими высказываниями о происходящем в Кабуле республиканцы пытаются увеличить свой политический капитал.

Трамп подвергает Байдена критике из-за того, что тот вывел войска. Хотя кто начал говорить о необходимости выхода из Афганистана, случайно не он ли? — заявил политолог.

Он также предположил, что Байдену импичмент не объявят, поскольку процедура лишения главы государства должности — долгий процесс.

Ранее республиканцы потребовали отправить в отставку Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле. Конгрессмены и законодатели считают, что американский лидер допустил «грубую халатность» в Афганистане. В ответ на призыв пресс-секретарь Джен Псаки заявила на брифинге, что американцы «должны сплотиться» в борьбе с терроризмом.

Как сообщалось, несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Официально погибшими в результате терактов числятся более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Минздрав Афганистана сообщил о 1,3 тысячи пострадавших.