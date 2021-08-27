Эксперт оценил шансы республиканцев устроить импичмент Байдену

Требование республиканцев отправить в отставку президента Джо Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле — это элемент внутренней борьбы за власть. Такое мнение в интервью «ПолитЭксперту» высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Как
Американист подчеркнул, что своими высказываниями о происходящем в Кабуле республиканцы пытаются увеличить свой политический капитал.
Трамп подвергает Байдена критике из-за того, что тот вывел войска. Хотя кто начал говорить о необходимости выхода из Афганистана, случайно не он ли? — заявил политолог.
Он также предположил, что Байдену импичмент не объявят, поскольку процедура лишения главы государства должности — долгий процесс.
Ранее республиканцы потребовали отправить в отставку Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле. Конгрессмены и законодатели считают, что американский лидер допустил «грубую халатность» в Афганистане. В ответ на призыв пресс-секретарь Джен Псаки заявила на брифинге, что американцы «должны сплотиться» в борьбе с терроризмом.
Как сообщалось, несколько взрывов произошли 26 августа около аэропорта Кабула. Официально погибшими в результате терактов числятся более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Минздрав Афганистана сообщил о 1,3 тысячи пострадавших.