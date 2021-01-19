Эксперт назвал бессмысленным указ Трампа о российских беспилотниках

https://static.news.ru/photo/5ac872d4-5a3a-11eb-9fd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ американского президента Дональда Трампа, в соответствии с которым американским государственным структурам запрещается закупать беспилотники из России, практического смысла лишён. Дело в том, что Штаты и так не приобретали у Москвы летательные аппараты указанного типа. Об этом в разговоре с журналистами рассказал ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, запрещающий госзакупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих, программного обеспечения к ним у «стран — противников» США. К таковым отнесены Россия, КНДР, Иран, КНР, а также другие иностранные государства или регионы, чьи действия «наносят существенный ущерб национальной или экономической безопасности Соединённых Штатов».

Федутинов подчеркнул, что у РФ, Северной Кореи и Ирана американцы и так никогда не закупали беспилотники. Кроме того, указ не распространяется на частные заказы. Поэтому постановление, которое было подписано как протекционистское, имеет исключительно политический характер и не меняет при этом сложившегося положения вещей.

Несмотря на то что определенные закупки беспилотников мини-класса в КНР по линии американских государственных структур ранее имели место, они были весьма незначительными по сравнению с коммерческим рынком, — цитирует эксперта РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп за день до ухода со своего поста подписал указ, отменяющий введённые ограничения на въезд в страну в связи с пандемией коронавируса из большинства стран мира.