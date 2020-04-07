Эксперт: американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне

https://static.news.ru/photo/833be942-795a-11ea-9de5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Esa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев оценил намерения президента США Дональда Трампа начать добывать космические ресурсы.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты обязательно начнут добывать ресурсы на спутнике Земли, но не раньше второй половины века.

Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна, — отметил он.

Моисеев отметил, что ресурсы сами по себе на данный момент не окупаются. Он также уточнил, что на программу по освоению Луны необходимо выделить $150 млрд, передаёт «Взгляд».

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство иностранных дел России ответило на распоряжение Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов. В ведомстве напомнили, что все государства равны в мирном использовании и исследовании космоса.