МИД РФ — Трампу: космос не подлежит национальному присвоению

https://static.news.ru/photo/635833ea-7902-11ea-bafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России ответило на распоряжение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов. В ведомстве напомнили, что все государства равны в мирном использовании и исследовании космоса.

Там отметили, что космическое пространство и небесные тела, включая Луну, не подлежат национальному присвоению на основании договора от 1967 года.

Примечателен сам выбор момента для опубликования этого документа — именно в то время, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьёзных и насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19, — говорится на сайте МИД.

Дипломаты призвали международное сообщество не допустить превращения космоса в арену международных конфликтов и разногласий. Они подтвердили готовность открыто обсуждать проблему, в том числе в рамках ООН.

Как ранее писал NEWS.ru, указ Трампа отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.