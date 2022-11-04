Бывший советник ЦРУ уличил западные СМИ во лжи про Путина Экс-советник ЦРУ Рикардс: западные СМИ перевирают слова Путина и распространяют ложь

Американские и британские спецслужбы распространяют ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в Daily Reckoning. По его мнению, западные СМИ перевирают слова Путина о возможном применении оружия массового поражения. Из-за этого на Западе расходится мнение, что Москва планирует использовать на Украине «грязную бомбу». Рикардс отметил, что российский лидер никогда не говорил о том, что собирается использовать ядерное оружие.

Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил, — написал Рикардс.

Страны — члены G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае возможного применения ядерного, химического или биологического оружия, говорится в совместном заявлении глав МИД объединения. Страны «Большой семерки» также осудили «ядерную риторику» Москвы и отвергли обвинения в адрес Киева о подготовке «грязной бомбы».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.