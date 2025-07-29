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29 июля 2025 в 19:48

Экс-советник Белого дома призвал Москву объявить о победе

Экс-советник Буша призвал Россию объявить о победе в конфликте с Украиной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

России следует объявить о победе в украинском конфликте, так как Москва уже добилась большинства целей, поставленных в начале спецоперации, заявил в статье для журнала National Interest экс-советник президента Джорджа Буша — младшего по вопросам России и Евразии Томас Грэм. По его оценке, российская армия контролирует 85% присоединенных территорий, а Украина признала невозможность их возвращения военным путем. Также он отметил, что вступление Киева в НАТО в обозримом будущем маловероятно, а союзники Украины не готовы вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией.

С практической точки зрения Россия уже в значительной степени достигла своих целей, в то время как продолжение войны подорвет силы, необходимые ей для того, чтобы выстоять в условиях обостряющегося соперничества великих держав, — написал Грэм.

Ранее западные аналитики пересмотрели свои прогнозы относительно украинского конфликта. Теперь они считают маловероятным даже «корейский вариант», при котором Украина сохранила бы 80% своей территории. Более реалистичным представляется «грузинский сценарий» с усилением российского влияния.

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