«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше

«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше

Источники сообщили, что НАТО может готовить атаку на Калининград, стало известно об участии Сербии в поставках вооружений для ВСУ, военные эксперты не исключили применения Россией ракеты «Орешник» из-за взлома систем «Аэрофлота» — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

НАТО готовится устроить ад в Калининграде?

Минобороны России сообщило, что 27 июля в течение дня, с 05:40 до 18:00 мск, российскими средствами ПВО были уничтожены 72 украинских беспилотника самолетного типа. 51 дрон был перехвачен над Ленинградской областью, что стало суточным рекордом по числу сбитых БПЛА над этим регионом. По данным властей, атака была направлена на военные и промышленные объекты.

Telegram-канал «Военная хроника» отметил, что атака на Ленобласть была не только беспрецедентной по масштабу, но тщательно продуманной и технически подготовленной. По информации канала, неслучайной была и дата налета, когда в России отмечался День Военно-морского флота. Источники полагают, что запуски БПЛА, среди которых могли быть АН-196 «Лютый», с высокой долей вероятности могли быть осуществлены с территорий сопредельных государств — Польши и стран Прибалтики.

Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что модернизированная версия украинского БПЛА «Лютый» теоретически может долететь до Ленинградской области с Украины.

«Дроны могли также запускаться с территории России, Прибалтики или Балтийского моря — с тех же сухогрузов. Но это маловероятно. В любом случае провокацию противника ко Дню ВМФ удалось предупредить», — заметил эксперт.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец также выразил мнение, что многие беспилотники ВСУ, атакующие Ленинградскую область, запускаются либо изнутри России, либо с территории соседних вражеских государств. По его словам, фактически фронт НАТО против России на северо-западе уже существует.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Мы видим милитаризацию Прибалтики, Польши, Финляндии и Швеции. Активизация атак беспилотников с этого направления имеет одну ярко выраженную цель — растянуть противовоздушные способности России и отвлечь ее от борьбы с дронами на других направлениях. Атаки БПЛА — новый элемент борьбы против России, совместной стратегии НАТО и Украины», — заявил обозреватель.

Некоторые источники предположили, что атака на Ленобласть могла быть репетицией нападения на Калининград. По их мнению, НАТО готовится «устроить в городе ад». Так, немецкий политик Ральф Нимайер заявил, что страны Альянса могут организовать провокацию. Он отметил, что западные государства могут использовать в качестве предлога заявления о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.

«Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора», — заявил он.

Однако Баранец считает, что пока рано это обсуждать. По его мнению, запуски беспилотников — «беспокоящий фактор» для России.

«[Председатель Морской коллегии Николай] Патрушев уже отметил, что, если НАТО будет нацеливаться на Калининградскую область, ответ будет беспрецедентный. Воевать за регион будет не только Россия, но и ее союзники. Пока же, чтобы противостоять этим ударам БПЛА, нужно повышать количество средств ПВО и их качество, что уже и делается. Россия активно ведет разработку боевых лазеров, совершенствуются системы РЭБ. Также меняется тактика применения зенитных средств поражения», — резюмировал эксперт.

Как Сербия всадила нож в спину России

Telegram-канал INSIDER-T сообщил, что 12 июня Министерство внутренних дел Сербии одобрило транзит почти тысячи 155-мм артиллерийских снарядов типа HE M107 по согласованию с Министерством обороны и Министерством иностранных дел страны. Боеприпасы, произведенные в Боснии и Герцеговине, были проданы чешской компании Omnipol, которая входит в число пяти структур, уполномоченных Прагой на закупку снарядов для Украины.

«Сербия, которая традиционно придерживается нейтралитета, стала участником логистической цепочки поставок вооружений для ВСУ. <…> Как уточняет источник, колонна с 132 палетами въехала в Сербию через Сремска Рача, проследовала по специально выделенному коридору через Белград и покинула страну на границе с Венгрией в районе Хоргош. Решения о согласовании транзита принимались в ускоренном порядке, что было связано с обещаниями Запада ускорить поставки снарядов», — добавил INSIDER-T.

Боеприпасы в палетах, предназначающиеся ВСУ Фото: White House//Global Look Press

Аналитики уверены, что этот факт участия Сербии в подобных поставках является «ножом в спину», разрушает устоявшийся образ «нейтральной» страны и создает почву для серьезного политического конфликта с Москвой. Помогает Белград Киеву или нет, никто не остановит Москву на пути к достижению целей СВО, зато могут быть похоронены хорошие отношения с Сербией, добавили инсайдеры. По их мнению, российский лидер Владимир Путин даст жесткий ответ, после которого поставлять оружие будет просто некуда. Как пишет Telegram-канал «Разведчик», Генштаб РФ готовит «воздушный Армагеддон» по всей Украине.

«По данным инсайдеров, в ближайшее время может начаться беспрецедентная операция по уничтожению военных объектов на всей территории Украины — от Львова до Харькова. Цель — упредить поставку США ракет для Patriot, для чего ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск дронов-камикадзе для ослабления систем ПВО Украины, затем точечные удары „Искандерами“ и „Кинжалами“ по замаскированным целям. Киев месяцами прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов в подземных ангарах Одессы — теперь это превратится в пепел», — рассказал источник.

Особый акцент, по данным информатора, сделают на западной части Украины — это военные училища Ивано-Франковска, а также авиабазы и логистический хаб около Львова. В кулуарах операцию называют «Циклон-3» — по аналогии с легендарными ударами февраля 2022 года, но втрое мощнее. Инсайдеры не сомневаются, что Украину уже ничто не спасет.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украина, сгоревшие останки Ан-225 Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Месть за «Аэрофлот»: Москва готова применить «Орешник»?

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, который привел к отмене десятков рейсов из Москвы и в столицу. В Генпрокуратуре РФ заявили, что причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность на себя взяли группировка Silent Crow, которая позиционирует некоторые свои действия как акты в поддержку Украины, и «Киберпартизаны BY» — группа белорусских хакеров-активистов с прозападной и проукраинской позицией.

Хакеры утверждают, что в течение года контролировали корпоративную сеть «Аэрофлота» и смогли «получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов». По их словам, в результате операции было уничтожено порядка семи тысяч физических и виртуальных серверов. Злоумышленники также сообщили о компрометации критически важных систем, хищении баз данных с историей перелетов, получении доступа к персональным компьютерам сотрудников (включая руководство), а также копировании информации с серверов систем наблюдения, прослушке и контроле персонала. Общий объем похищенных данных хакеры оценили в 20 ТБ.

Подобными атаками Украина пытается провести кампанию по парализации транспортной сферы России, заявил Telegram-канал «Два майора». По его данным, это стало возможным благодаря тому, что Киев по наставлению своих кураторов из НАТО признал киберпространство еще одной средой ведения боевых действий.

«Война против гражданской транспортной инфраструктуры, начатая этим летом Киевом, вышла на новый уровень. И теперь это не атака БПЛА», — также отметил военный блогер Олег Царев.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака на «Аэрофлот» — это атака украинских или натовских спецслужб, заявил политолог Сергей Марков. По его словам, без ответа в такой ситуации не обойтись, иначе подобное повторится вновь. Как поговаривают инсайдеры, за удар по «Аэрофлоту» в Москве готовят жесткую месть: не исключено применение «Орешника» с целью силой поставить украинскую элиту на место.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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