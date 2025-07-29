В Госдуме ответили, сколько в России будут продолжаться хакерские атаки

В Госдуме ответили, сколько в России будут продолжаться хакерские атаки Депутат Свинцов: Украина будет постоянно устраивать кибератаки на Россию

Украина будет постоянно устраивать кибератаки на Россию из-за неудач на фронте, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, для помощи Киеву американские и английские спецслужбы привлекли большое количество хакерских группировок.

Я думаю, да, [можно постоянно ожидать хакерские атаки на Россию]. Дела у Киева на фронте идут весьма мрачно, и российская армия продвигается все дальше и дальше по территории Украины. Конечно, американские и английские спецслужбы сегодня привлекли на свою сторону максимальное количество различных хакерских группировок для того, чтобы нанести максимальный ущерб Российской Федерации, — сказал Свинцов.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.