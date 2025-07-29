Погода в Москве в среду, 30 июля: ждать ли изнуряющей жары и сильных ливней

Погода в Москве в среду, 30 июля: ждать ли изнуряющей жары и сильных ливней

В Москве в среду, 30 июля, воздух в дневное время прогреется до +29 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 30 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что с понедельника, 28 июля, в Москве установится жаркая погода с температурой, превышающей 30-градусные отметки.

«Сейчас климатические нормы самые высокие за весь период года. И температура будет превышать эти нормы на три градуса в течение всех рабочих дней недели. Это означает, что ночные температуры достигнут +15–17 градусов, а дневные температуры — +27–30 градусов», — рассказал он.

Также Вильфанд предупредил москвичей и гостей города о высоком уровне ультрафиолетового излучения, из-за которого им следует быть осторожными на улице под солнцем.

По данным метеорологических сервисов, 30 июля в Москве максимальная температура ночью составит +19 градусов, а днем — +29 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 30 июля

Синоптик из прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге будет стоять всю рабочую неделю с 28 июля по 1 августа.

Он отметил, что осадков в этот период не ожидается, а воздух в эти дни будет прогреваться до +30–35 градусов. Ночная температура также будет достаточно высокой — до +20 градусов.

По информации метеорологических сервисов, во вторник, 30 июля, температура воздуха в Северной столице дойдет до отметки +32 градуса, однако местами пройдут кратковременные дожди.

Из-за аномально жаркой погоды на территории Санкт-Петербурга объявлен «оранжевый» уровень опасности. Режим будет действовать до 13:00 завтрашнего дня, 30 июля, сообщили в Росгидрометцентре.

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