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27 июля 2025 в 09:43

«И позор, и поражение»: предавшую Россию Сербию предупредили о последствиях

«Царьград»: готовность Сербии поддержать санкции ЕС является ударом в спину РФ

Фото: Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

Готовность Сербии поддержать антироссийские санкции Евросоюза и решение одобрить транзит через свою территорию боснийских артиллерийских снарядов для Украины является для РФ ударом в спину, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Win/Win. Авторы предупредили Белград о последствиях.

Сербия готова поддержать санкции против России, если ей «гарантируют» вступление в ЕС. Будет как всегда с предателями. И позор, и поражение. Сербия уже состоявшийся предатель, тайный транзитер оружия на Украину, — пишет источник.

Источники со ссылкой на официальные документы отмечают, что сербские власти разрешили транзит партии боснийских артиллерийских снарядов, предназначенных для украинской армии. 12 июня МВД Сербии при согласовании с Министерством обороны и МИД одобрило перевозку 960 155-мм снарядов HE M107 производства боснийской компании PODIN DOO.

Согласно документам, груз из 132 поддонов, закупленный чешской фирмой Ompnipol (официальным поставщиком ВСУ), проследовал через пограничный переход Сремска-Рача до венгерской границы. Примечательно, что формальным получателем значилась Чехия — страны, которая с февраля 2024 года возглавляет инициативу по снабжению украинской армии артиллерийскими боеприпасами.

Ранее министр по вопросам евроинтеграции страны Неманья Старович узаявилказал, что Сербия готова поддержать европейские санкции против России, если ее членство в ЕС будет гарантировано. Это возможно только за несколько месяцев до вступления страны в Евросоюз. Старович напомнил, что санкции не окажут существенного влияния на Москву, а нанесут заметный ущерб сербской экономике.

Сербия
Россия
санкции
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Украина
Евросоюз
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