Экс-разведчик оценил боеспособность США после двух лет помощи Украине Экс-разведчик Шаффер: после помощи Украине запасов США хватит на месяц войны

Активные поставки вооружений Украине привели к тому, что собственных запасов у США хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил Штатов Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам аналитика, Вашингтон не успевает восполнять арсеналы для собственных нужд, в результате чего вооружений лишились все войска, кроме космических сил.

У нас [США] есть где-то 30-дневный <...> запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником, — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации и располагает «набором средств», которые позволят доставить вооружение. По словам Райдера, оружие может быть передано из собственных запасов США, произведено по контракту или направлено американскими партнерами.

До этого спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».