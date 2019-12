По словам 33-летней полячки, инцидент произошёл, когда она приехала в Нью-Йорк из Варшавы в 16-летнем возрасте с мечтой стать актрисой. Сокола была одной из тех, кто подал к продюсеру и его компаниям коллективный иск. Теперь она решила подать в суд на Вайнштейна отдельно.

A new civil lawsuit filed Thursday against Harvey Weinstein alleges the disgraced movie mogul sexually assaulted a 16-year-old girl in 2002 https://t.co/18aaa2uNF8