https://static.news.ru/photo/01e4c7f8-22f0-11ea-ac75-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Lev Radin/Global Look Press

Бывшая польская модель Кая Сокола подала иск к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, обвинив в сексуальном насилии.

По словам 33-летней полячки, инцидент произошёл, когда она приехала в Нью-Йорк из Варшавы в 16-летнем возрасте с мечтой стать актрисой. Сокола была одной из тех, кто подал к продюсеру и его компаниям коллективный иск. Теперь она решила подать в суд на Вайнштейна отдельно.

Я изначально подала иск под псевдонимом, — цитирует NBC News заявление Соколы.

A new civil lawsuit filed Thursday against Harvey Weinstein alleges the disgraced movie mogul sexually assaulted a 16-year-old girl in 2002 https://t.co/18aaa2uNF8 — CNN (@CNN) December 20, 2019

Женщина пояснила, что не может принять предложенное продюсером урегулирование как честное или справедливое.

Как писал NEWS.ru, Харви Вайнштейн договорился с обвинившими его в сексуальных домогательствах женщинами. В рамках соглашения он готов выплатить 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов. Суд ещё не одобрил данное урегулирование.