Экс-глава Госдепа не дал чёткого ответа на вопрос о вражде России и США

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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что не считает Россию врагом Соединённых Штатов Америки. Политик возглавлял Госдеп во время президентства Джорджа Буша-младшего.

Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о приглашении нынешним лидером США Дональдом Трампом РФ на саммит G7. По мнению Пауэлла, Кремль не угрожает Белому дому, передаёт телеканал CNN.

Они не одни из наших четырех врагов... Сложилась ситуация, когда Пентагон определил четырёх противников: КНР, РФ, Иран и Северная Корея. Ни одна (из этих стран) не собирается на нас нападать прямо сейчас, — считает Пауэлл.

Ранее МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности к Дню Победы. По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, Североатлантический альянс так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг Дня Победы. По мнению дипломата, активность Альянса у российских границ усиливается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео назвал печальными новости о гигантской утечке нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3 и предложил России помощь в ликвидации экологической катастрофы.