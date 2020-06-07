Экс-главу Госдепа возмутила идея Трампа пригласить РФ на саммит G7

https://static.news.ru/photo/53e967ae-a8ef-11ea-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Farjon /Global Look Press

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл оценил идею президента Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит «семёрки». По его мнению, президенту не следовало принимать такое решение в одиночку.

Почему он принимает это решение один, в то время как Россию внесли в список четырёх наших врагов? — цитирует политика CNN.

Пауэлл напомнил, что РФ была отнесена Пентагоном к числу главных врагов США наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей. При этом добавил, что эти государства не планируют нападение на Штаты в ближайшее время.

Ранее Трап заявил, что переносит проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая Россию. По его словам, этого требует здравый смысл.

Как писал NEWS.ru, в странах G7 эту идею не оценили. В частности, в Париже заявили, что не заметили изменений во внешней политике РФ, которые позволили бы ей присоединиться к сообществу. Против также высказался глава правительства Канады Джастин Трюдо.