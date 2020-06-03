Франция не поддержала возвращение России в G7

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Французское руководство не заметило изменений во внешней политике России, которые позволили бы стране вновь присоединиться к «Большой семёрке» (G7), сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Россия была исключена из G7 по конкретным причинам. Сегодня мы не видим, что ситуация изменилась, — отметил представитель президента Франции.

Во Франции уверены, что страны G7 найдут другие способы вести диалог с РФ.

Как писал NEWS.ru, председательствующий в организации Дональд Трамп заявил, что формат «Большой семёрки» морально устарел, и предложил пригласить президента России и глав ещё трёх стран на сентябрьский саммит.

Россия до 2014 года образовывала со странами G7 «Большую восьмёрку». Встречи в этом формате прекратились после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины.