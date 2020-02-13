31-летняя Хоуп Хикс станет консультантом президента США Дональда Трампа. Девушка ранее работала директором по коммуникациям Белого дома, но ушла с должности после признания в том, что она прибегала ко лжи в интересах главы государства.
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Хикс находилась в ближайшем окружении Дональда Трампа ещё во время выборной кампании 2016 года. В марте 2018 она покинула свой пост директора по коммуникациям. За месяц до этого Хикс пришлось в течение более девяти часов отвечать на вопросы членов спецкомитета по разведке палаты представителей. В ходе этой беседы девушка признала, что лгала в интересах Трампа.
Ранее NEWS.ru публиковал результаты соцопроса, согласно которым две трети жителей США верят в переизбрание Дональда Трампа на второй срок.
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