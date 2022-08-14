Экс-агент ЦРУ обвинил США в превращении Украины в испытательный полигон Экс-агент ЦРУ Бустаманте обвинил США в превращении Украины в испытательный полигон

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

США превратили Украину в собственный испытательный полигон, такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте ученого Лекса Фридмана на YouTube. По его словам, Вашингтон в первую очередь стремится получить выгоду из конфликта, также загоняя Киев в огромные долги.

США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми, — сказал Бустаманте.

По мнению бывшего агента ЦРУ, российский президент Владимир Путин уже одерживает победу в конфликте. Он добавил, что Москве удается выстоять вопреки введенным санкциям со стороны западных стран.

Недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Вашингтон находится на грани войны с Россией и Китаем. По мнению экс-чиновника, все, что могут сделать в такой ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для ее снижения.

Киссинджер ранее отмечал, что США и мир в целом нуждаются в более выдающихся политических лидерах, и выражал обеспокоенность, что они «не появятся вовремя».