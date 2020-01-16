https://static.news.ru/photo/943472ba-38fe-11ea-bb6c-fa163e074e61_660.jpg Джиджи Хадид Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Американская супермодель Джиджи Хадид не была выбрана членом жюри присяжных на процессе по делу обвиняемого в домогательствах и изнасиловании кинопродюсера Харви Вайнштейна. К настоящему моменту по делу назначены семеро присяжных из 12.

По словам представителя Верховного суда штата Нью-Йорк, стороны обвинения и защиты пришли к единому мнению по поводу участия Хадид в процессе, пишет Buzzfeed News.

#HarveyWeinstein - Supermodel Gigi Hadid dismissed as a potential juror this morning. She left the courthouse shortly after her arrival. (Photo by Johannes Eisele via Getty Images) pic.twitter.com/vkglPBKJNp — Law & Crime Network (@LawCrimeNetwork) January 16, 2020

Один из адвокатов Вайнштейна, Артур Айдала, заявлял, что присутствие модели внесёт свой вклад в безумство прессы, а также увеличит число зевак и протестующих у здания суда.

Список людей, из которых могут быть выбраны оставшиеся присяжные, 16 января был сокращён до 146 человек. Помимо 12 членов жюри, будут также выбраны шесть заместителей на случай непредвиденных обстоятельств.

Как писал NEWS.ru, Харви Вайнштейн договорился с обвинившими его в сексуальных домогательствах женщинами. В рамках соглашения он готов выплатить 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов. Суд ещё не одобрил данное урегулирование.

Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров обвинения выдвинули такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.