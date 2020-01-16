https://static.news.ru/photo/943472ba-38fe-11ea-bb6c-fa163e074e61_660.jpgДжиджи Хадид Фото: AUG/face to face/Global Look Press
Американская супермодель Джиджи Хадид не была выбрана членом жюри присяжных на процессе по делу обвиняемого в домогательствах и изнасиловании кинопродюсера Харви Вайнштейна. К настоящему моменту по делу назначены семеро присяжных из 12.
По словам представителя Верховного суда штата Нью-Йорк, стороны обвинения и защиты пришли к единому мнению по поводу участия Хадид в процессе, пишет Buzzfeed News.
Один из адвокатов Вайнштейна, Артур Айдала, заявлял, что присутствие модели внесёт свой вклад в безумство прессы, а также увеличит число зевак и протестующих у здания суда.
Список людей, из которых могут быть выбраны оставшиеся присяжные, 16 января был сокращён до 146 человек. Помимо 12 членов жюри, будут также выбраны шесть заместителей на случай непредвиденных обстоятельств.
Как писал NEWS.ru, Харви Вайнштейн договорился с обвинившими его в сексуальных домогательствах женщинами. В рамках соглашения он готов выплатить 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов. Суд ещё не одобрил данное урегулирование.
Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров обвинения выдвинули такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.