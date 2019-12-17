https://static.news.ru/photo/f71afa2a-215c-11ea-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sue Dorfman/Global Look Press

Американская актриса и активистка Джейн Фонда рассказала, что хотела встретиться с Дональдом Трампом, когда он стал президентом США, чтобы повлиять на его отношение к глобальному потеплению. Свои идеи она обсуждала с его советниками Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером.

На встречу с главой государства актриса планировала позвать трёх или четырёх «блестящих» климатических активистов, в том числе Памелу Андерсон, и нескольких учёных. По словам Фонды, они могли бы сказать Трампу, что он станет героем всего мира, самым важным из когда-либо рождённых людей, если защитит планету.

Jane Fonda speaks at National Press Club: "I lie in bed at night searching for the right words that will galvanize people to action around the climate emergency." pic.twitter.com/HMUhcpIv72 — The Hill (@thehill) December 17, 2019

Активистка также прокомментировала слова американского лидера о Грете Тунберг. Ранее Трамп высмеял выбор редакции журнала Time, которая назвала шведского подростка Человеком года. Фонда отметила, что президент Соединённых Штатов заслуживает жалости, а не презрения.

Как писал NEWS.ru, по пятницам 81-летняя актриса приезжает в Вашингтон для участия в протестах. К активным митингам обладательницу двух «Оскаров» подтолкнул пример 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. После одной из акций, посвящённых проблеме изменения климата, Фонда была задержана.