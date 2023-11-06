«Кончилось пушечное мясо»: в США сообщили о проблеме ВСУ Экс-дипломат из США Фриман: в ВСУ закончилось пушечное мясо для наступления

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинской армии закончилось пушечное мясо для контрнаступления, заявил бывший дипломат из США Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его словам, если программой НАТО предусматривалось воевать до последнего украинца, то у Альянса теперь нет программы.

У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы, — подчеркнул Фриман.

Экс-дипломат считает, что Киев в ходе продолжающегося конфликта «может потерять» и другие территории. При этом провалы Вооруженных сил Украины на передовой выявили «серьезные разногласия» внутри НАТО, отметил Фриман.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что в НАТО признали недооценку российской армии в ходе конфликта на Украине, и это стало ошибкой Альянса. По его словам, командование армии России очень грамотно провело оборонительную операцию на Запорожском направлении, переиграв руководителей штабов и военных советников стран НАТО. Поэтому, как считает Рожин, в РФ распространен оптимистичный взгляд на развитие ситуации в зоне СВО, хотя там сохраняется сложная обстановка, связанная с попытками ВСУ хоть где-то прорваться.