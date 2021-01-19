Директор ЦРУ объявил об отставке

https://static.news.ru/photo/cc2289aa-5a90-11eb-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Джина Хэспел Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел объявила о своей отставке. При этом она не уточнила причины своего ухода.

Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой, — приводит ТАСС слова Хэспел из её письменного заявления, которое распространило ЦРУ.

Она не рассказала, почему приняла решение за день до окончания полномочий президента Дональда Трампа. Напомним, Джина Хэспел стала первой в истории женщиной, занявшей пост директора ЦРУ. Она занимала эту должность с мая 2018 года.

Как сообщал NEWS.ru, министр здравоохранения США Алекс Азар 16 января заявил об уходе в отставку, но пообещал доработать до конца полномочий. Они для всего кабинета министров истекают 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

По данным телеканала CNN, отставка Азара носит символический характер. Чиновник хочет продемонстрировать отношение к беспорядкам, которые случились в Вашингтоне 6 января. По этой причине на подобный шаг до Азара решились и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф, министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао.