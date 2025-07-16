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16 июля 2025 в 15:22

Шмыгаля отправили в отставку с поста премьер-министра Украины

Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьер-министра Украины

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправлен в отставку, депутаты Верховной рады большинством голосов утвердили его увольнение, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко. По его словам, за проголосовал 261 человек. Законодательство страны предусматривает, что отставка премьера влечет за собой отставку всего кабмина.

15 июля стало известно, что Шмыгаль написал заявление об отставке. При этом президент Украины Владимир Зеленский предложил на этот пост первого вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что в случае назначения Радой на должность премьера Свириденко глава офиса Зеленского Андрей Ермак по факту возглавит правительство страны. По ее словам, Ермак испугался идти на эту должность и «спрятался за женщину».

Как уточнил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, назначение Свириденко главой кабинета министров Украины не повлияет на внутреннюю политику страны. По его мнению, перестановка нужна для того, чтобы сделать правительство «более гибким для европейских хозяев».

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