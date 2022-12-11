Дипломаты посольства РФ впервые провели консульский прием россиян на Аляске

Фото: Татьяна Лукьянова/РИА Новости

Дипломаты российского посольства в США впервые провели консульский прием соотечественников в штате Аляска, сообщила ТАСС заведующая консульским отделом дипмиссии Надежда Шумова. Сотрудники посольства в Вашингтоне 9-10 сентября провели выездную сессию в Анкоридже, втором по численности населения городе Аляски. Шумова подчеркнула, что консульскую помощь оказали всем пришедшим на прием. По ее словам, за два дня дипломаты оказали содействие почти 300 гражданам РФ, особое внимание уделили многодетным семьям, пенсионерам и ветеранам.

Соотечественники очень тепло и душевно встретили сотрудников посольства. Очень сетовали на отсутствие генерального консульства России в Сиэтле и жаловались на невозможность порой доехать до Вашингтона, многие говорили о том, что это все очень дорого, и фактически они лишаются паспортов. Просили нас чаще приезжать, не бросать их <...>, благодарили посольство, что мы о них помним, заботимся, — рассказала Шумова.

На открытии приема в пятницу Шумова сказала, что это «очень знаменательный день» для нее и ее коллег, потому что выездная сессия сотрудников посольства России в США проводится на Аляске впервые. В прошлом такой прием устраивало только генконсульство РФ в Сиэтле, однако с тех пор, по воспоминаниям соотечественников, посетивших ту сессию, прошло около 10 лет, рассказала дипломат. А в 2018 году генконсульство России в Сиэтле было закрыто по требованию властей США.

Политолог Петр Самойленко ранее предрек, что через полвека Россия еще сильнее ощутит последствия от продажи Аляски. По его словам, земли Русской Америки давали стране геополитические преимущества, которые теперь утрачены. Самойленко также считает, что владение Аляской могло бы помочь в освоении Арктики.