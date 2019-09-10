https://static.news.ru/photo/d6a2d8ea-d39a-11e9-8738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Девятилетняя британка Дейзи-Мэй Диметри стала первой моделью-ребёнком, прошедшим по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке, у которого ампутированы обе ноги.

Дэйзи родилась с малоберцовой гемимелией, из-за которой в полтора года лишилась обеих нижних конечностей. Девочке сделали протезы, и теперь она занимается гимнастикой и ходит в тренажёрный зал.

Я горжусь собой, — заявила Диметри после показа, сообщает NBC News .

Дэйзи призвала детей, оказавшихся в похожей ситуации, не сдаваться и делать всё, что они могут. Диметри также примет участие в парижской Неделе моды, которая пройдёт в конце сентября — начале октября.

Ранее News.ru писал, что руководство одной из британских больниц через суд заставило пациента ампутировать ногу.