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Десять человек пострадали после взрыва в офисном здании в Балтиморе

19:37, 23 декабря 2020 21
Фото: RachelMenitoff/twitter.com

После взрыва с частичным обрушением крыши в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор госпитализированы десять человек.

Пожарная служба города Балтимор находится на месте взрыва с частичным обрушением крыши в блоке 100 по улице W. Fayette. По меньшей мере 10 человек были доставлены в ближайшие больницы, — говорится в сообщении пожарной службы города в Twitter.

Девять человек находятся в критическом состоянии, один — в тяжёлом. Причины происшествия неизвестны. На фото, которое опубликовала пожарная служба, видна вывеска компании Baltimore Gas & Electric.

Ранее в американском городе Гринвич в штате Коннектикут 42-летний Девон Далио на Audi врезался в витрину местного торгового центра. Его автомобиль охватило огнём, и водитель сгорел. Погибший был сыном миллиардера и основателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рея Далио. Как и отец, он занимался бизнесом. Причины произошедшего неизвестны.

Как писал NEWS.ru, в Китае один человек погиб при взрыве на химическом заводе в городе Аньда в провинции Хэйлунцзян. Инцидент произошёл 19 декабря. Помимо погибшего два человека числятся пропавшими без вести.

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