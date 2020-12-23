Десять человек пострадали после взрыва в офисном здании в Балтиморе

https://static.news.ru/photo/ffdfba50-453d-11eb-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: RachelMenitoff/twitter.com

После взрыва с частичным обрушением крыши в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор госпитализированы десять человек.

Пожарная служба города Балтимор находится на месте взрыва с частичным обрушением крыши в блоке 100 по улице W. Fayette. По меньшей мере 10 человек были доставлены в ближайшие больницы, — говорится в сообщении пожарной службы города в Twitter.

BCFD on a scene of an explosion with a partial roof collapse in the 100 block of W. Fayette St. At least 10 people have been transported to area hospitals; 9 in critical condition and 1 in serious condition. Media staging area at W. Fayette St. and N. Charles St. pic.twitter.com/eq5kqUDFCB — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

Девять человек находятся в критическом состоянии, один — в тяжёлом. Причины происшествия неизвестны. На фото, которое опубликовала пожарная служба, видна вывеска компании Baltimore Gas & Electric.

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