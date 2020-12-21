Сын миллиардера умер в загоревшемся после ДТП автомобиле

https://static.news.ru/photo/efd67a00-4299-11eb-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Рэй Далио Фото: AP Photo/Ng Han Guan/ТАСС

Сын американского миллиардера, основателя и сопредседателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио стал жертвой ДТП.

Инцидент произошёл в Гринвиче, штат Коннектикут, вечером 17 декабря. 42-летний Девон Далио выехал на тротуар и врезался в витрину местного торгового центра. В результате аварии его Audi охватил огонь, и мужчина погиб.

Согласно данным полиции, магазин получил серьёзные повреждения. Сейчас выясняются причины случившегося, передаёт CNBC.

Девон Далио, как и отец, занимался бизнесом — он был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises.

Ранее NEWS.ru писал, что наследник одного из успешных российских бизнесменов найден мёртвым в Московской области в одном из элитных посёлков в Истринском районе. В полицию обратился его отец.

Миллиардер рассказал, что вернулся из деловой поездки и нашёл сына голым на полу. 22-летний парень был мёртв, а в руках он сжимал пластиковый пакет.