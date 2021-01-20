CNN: Трамп отказался от речи с упоминанием Байдена

https://static.news.ru/photo/0bf76a3e-5b39-11eb-8896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Global Look Press

Уходящий со своего поста Дональд Трамп отказался от заготовленной речи, с которой должен был выступить перед сотрудниками авиабазы Эндрюс. Дело в том, что в тексте упоминался его соперник на выборах, а ныне уже избранный президент США Джо Байден и его команда.

Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, в тексте содержались положения о мирной передаче власти. Трамп не согласился с такой подготовленной для него речью и предпочёл импровизировать. Так, со сцены были убраны телесуфлёры, а сам уже практически экс-президент говорил то, что считал нужным.

После своего выступления Трамп улетел вместе с семьёй во Флориду. Предполагается, что они остановятся в городе Палм-Бич, где, скорее всего, и останутся жить.

Ранее, как писал NEWS.ru, уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс.

45-й президент США выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу, подчеркнув, что они отлично поработали вместе. Перед отлётом из Вашингтона во Флориду он пожал руку бывшему главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу, вместе с членами семьи прошёл вдоль линейки почётного караула и поднялся на борт президентского самолёта.

Позднее в прессе появилась информация о том, что перед отъездом из Белого дома Дональд Трамп, у которого осталось несколько часов президентства, оставил в Овальном кабинете записку для своего преемника Джо Байдена.