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CNN: число заражений COVID-19 в США обновило максимум с начала пандемии

07:52, 29 декабря 2021
CNN: число заражений COVID-19 в США обновило максимум с начала пандемии Фото: Sgt. Kaden Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Максимальные с начала пандемии суточные показатели заражений коронавирусом зафиксированы в США на фоне распространения штамма «омикрон». Среднее число инфицированных за сутки за последние семь дней составляло 254 496, сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Телекомпания отмечает, что до этого рекордные цифры заражений фиксировались в США в январе 2021 года. Тогда на протяжении недели в среднем заболевали COVID-19 по 251 989 человек за 24 часа. Эксперт из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиша Джа считает, что «январь будет очень тяжёлым месяцем».

Стоит готовиться к тому, что в январе коронавирусом заразится множество людей, — подчеркнул он.

США по-прежнему удерживают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом (53,1 млн человек) и по числу летальных исходов (820,4 тысячи случаев) из-за него.

Ранее стало известно, что в начале декабря большинство заразившихся «омикрон»-штаммом в США были полностью привиты от коронавируса, сообщил Reuters. Согласно исследованию, из 43 случаев заражения «омикроном» 34 человека были полностью вакцинированы, причём 14 из них получили ещё и бустерную дозу. У многих пациентов заболевание протекало в лёгкой форме.

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