CNN: число заражений COVID-19 в США обновило максимум с начала пандемии

Максимальные с начала пандемии суточные показатели заражений коронавирусом зафиксированы в США на фоне распространения штамма «омикрон». Среднее число инфицированных за сутки за последние семь дней составляло 254 496, сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Телекомпания
Стоит готовиться к тому, что в январе коронавирусом заразится множество людей, — подчеркнул он.
США по-прежнему удерживают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом (53,1 млн человек) и по числу летальных исходов (820,4 тысячи случаев) из-за него.
Ранее стало известно, что в начале декабря большинство заразившихся «омикрон»-штаммом в США были полностью привиты от коронавируса, сообщил Reuters. Согласно исследованию, из 43 случаев заражения «омикроном» 34 человека были полностью вакцинированы, причём 14 из них получили ещё и бустерную дозу. У многих пациентов заболевание протекало в лёгкой форме.